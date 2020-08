Father John Misty condivide due nuove canzoni To S. e To R. nel Sub Pop Singles Club Vol. 5

Il Sub Pop Singles Club, un servizio in abbonamento della storica etichetta discografica Sub Pop Records, fondata da Bruce Pavitt e Jonathan Poneman nel 1988, ha incluso alcune prelibatezze piuttosto speciali come parte della sua serie in corso. Il loro ultimo volume in uscita non fa eccezione, in quanto contiene due nuovissime canzoni di Father John Misty chiamate “To S.” e “To R.”

Il doppio contributo di FJM al Sub Pop Singles Club Vol. 5, “To S.” e “To R.”, è stato stato prodotto da Dave Cerminara e The Haxan Cloak. Tecnicamente, queste sono le prime registrazioni di materiale originale in studio di Father John Misty da quando ha pubblicato God’s Favorite Customer nel 2018.

Musicalmente, “To S.” è un pezzo vivace e organico che incorpora campioni audio gorgheggiati in sottofondo e suona quasi come un lato B di I Love You, Honeybear. “To R.” funge da controbilanciamento, arrancando come una ballata di pianoforte in cui Father John Misty immagina la sua amata che insegue qualcun altro e tutto il dolore amaro che gli provoca.

All’inizio di quest’anno, Father John Misty ha sorpreso i fan con il suo primo album dal vivo, Off-Key in Hamburg. Poi, proprio il mese scorso, è uscito con Anthem +3, una raccolta di cover che rende omaggio a Leonard Cohen, Yusuf / Cat Stevens e Link Wray. Ma non è finita qui! Tra poche settimane condividerà anche una copertina di T-Rex molto speciale.

The Sub Pop Singles Club Vol. La raccolta 5 contiene anche canzoni di Moor Mother, Guerilla Toss, Y La Bamba e altri. I preordini sono attualmente in corso.

