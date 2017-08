Da Federica Carta a Serena De Bari: tutte le promesse da mantenere

Impietriti ancora sotto i colpi estivi di questo sole che non pare lasciare tregua, la musica italiana continua a sfornare novità discografiche, anche se leggermente a rilento. I nuovi singoli nostrani sono pochi, e restano anch’essi intrappolati nella morsa del Ferragosto. Ma proviamo a scoprire quali sono le “nuove voci” di queste settimane.

Federica Carta sembra non conoscere più tregua dopo il boom post Amici. La giovanissima cantante romana torna in radio con “Forte e chiaro”, un rework del singolo già presente nel suo album, con un vestito nuovo di zecca che si sposa alla grande con la radio. Un pezzo che si fa cantare e che non perde la sua intimità anche con il nuovo stile, molto più ballabile. Federica continua a ottenere applausi e consensi in questa estate che la vede sempre più protagonista di numerosi instore, dove il pubblico risponde spesso presente con grande entusiasmo. Decisamente un ottimo punto di partenza per lei che, per emotività e voglia, dimostra di tenere tanto alla sua musica.

Con lei, prova a dire la sua in questo agosto torrido Serena De Bari. Per chi non la conoscesse, Serena arriva anch’essa dalla scuola di Amici e, dopo “Quando finisce l’estate” e “Troppo fragile” oggi ci regala “Diamante nero”. Singolo per nulla scontato, ha dalla sua un sound elettrico che, insieme alle distorsioni, danno vita a un brano particolare. Porta la firma di Giordano Joe Santonocito, è prodotto da Luca Venturi ed è arrangiato e mixato da Simone Summa. Serena presenta un pezzo che esprime perfettamente quello che è il suo io di cantante eccentrica e perché no eclettica, che sceglie di fare la musica che ama.

Ultima uscita per questo numero è “Never Done Before” di ABA. Anche qui facciamo i conti con una ex talent, edanche qui – come per Serena De Bari – ci troviamo di fronte qualcosa di tutt’altro che banale. Racconta di un amore libero, anzi per certi versi rappresenta un vero e proprio inno. E ciò viene spiegato anche dal video, dove i riferimenti ai rapporti di coppia sono lampanti.

L’estate dei nostri protagonisti in rampa di lancio si conclude con tre storie, con la speranza che il vento del prossimo autunno porti cambiamento e novità tra i singoli in uscita.

