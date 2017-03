Feist, il nuovo singolo Pleasure e un nuovo album in arrivo

Sembra che questo weekend non voglia darci tregua. Non bastava il ritorno dei Depeche Mode o l’uscita del nuovo EP di Anohni, tra le tante uscite di questo marzo si aggiunge un altro atteso ritorno. Leslie Feist, meglio nota come Feist, torna alla ribalta con il singolo “Pleasure” e annuncia l’uscita del nuovo omonimo album, prevista per il 28 di aprile.

Dopo l’acclamato “Metals” del 2011, Feist si ripresenta con un brano energico in cui le chitarre si fanno aggressive: dalle prime note sembra di ascoltare un pezzo di PJ Harvey.

Siamo abituati ai lunghi silenzi della cantautrice canadese e “Pleasure” arriva dopo sei anni in cui la scena musicale è profondamente cambiata. La sfida è ancora una volta dimostrare che il tempo è un ingrediente fondamentale per costruire basi solide, il 28 di aprile scopriremo quello che Feist ha in serbo per noi.

