Festa della Musica di Brescia, la quarta edizione il 24 giugno 2017

Sabato 24 giugno 2017 si svolgerà la quarta edizione della Festa della Musica di Brescia. La manifestazione, dedicata a tutti i musicisti professionisti e non che si sono iscritti entro il 30 aprile scorso sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è una delle più importanti a livello nazionale e ha visto la partecipazione di quasi diecimila musicisti nelle tre passate edizioni.

Nel corso della giornata più di cento palchi, compresi service e permessi per le esibizioni, saranno messi a disposizione dall’organizzazione lungo le vie e i luoghi più suggestivi della cittadina lombarda e i concerti saranno tutti a ingresso libero.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Festa della Musica Brescia, nata in seguito alla prima edizione in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Brescia, e fa parte del circuito di eventi che verranno organizzati sullo stesso tema e nella stessa giornata in tutta Europa.

Se le iscrizioni come musicisti si sono appena concluse, rimane aperta la possibilità di partecipare in prima persona come volontari che vorranno portare il loro contributo all’organizzazione della festa nei diversi ruoli indispensabili alla realizzazione di un simile grande evento.

Per informazioni sul programma della manifestazione è possibile visitare la pagina facebook ufficiale della Festa della musica di Brescia.

