Festival di Majano 2019, la lineup del festival

Torna anche nel 2019 il tradizionale appuntamento del Festival Di Majano, la rassegna di concerti ed eventi che per quasi un mese, nel periodo prima di Ferragosto, porta nella periferia di Udine importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale.

L’edizione 2019, ancora in fase di definizione, presenta già adesso in cartellone artisti di spicco come i The Darkness, la rock band britannica nota per il singolo “I Believe In A Thing Called Love”, e Calcutta, uno dei nomi di spicco della scena indie italiana che toccherà il festival friulano all’interno del suo tour estivo.

Di seguito la lineup ad oggi

21.07 – The Darkness

26.07 – Calcutta

27.07 – New York Ska Jazz Ensemble

10.08 – Pink Sonic

