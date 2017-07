Festival Internazionale del Jazz della Spezia, il programma degli eventi

15 luglio ore 22.00 De-Terminal – Banchina Revel – La Spezia Closing Party with Dj Keynote e Bud Lee. Ingresso gratuito

15 luglio ore 21.30 Piazza del Bastione – La Spezia Branford Marsalis Quartet with Kurt Elling. BRANFORD MARSALIS – Sax, KURT ELLING – Voice, JOEY CALDERAZZO – Piano, ERIC REVIS – Bass, JUSTIN FAULKNER – Drums.

14 luglio ore 21.30 Piazza del Bastione – La Spezia Remo Anzovino vs Roy Paci – Fight for Freedom. Ingresso: Euro 15,00 + dp

14 luglio ore 18.30 Loggia de’ Banchi – Via Mazzolani, 32 – La Spezia. Ilaria Biagini – Freedom

La Pinetina – Cinema Il Nuovo La Spezia. Ascensore per il patibolo Regia di Louis Malle (1958). Storico noir della Nouvelle Vague con la colonna sonora di Miles Davis. Ingresso gratuito

13 luglio ore 21.30 Piazza del Bastione – La Spezia New Project Quartet. SEBY BURGIO – Piano, MASSIMO MORICONI – Upright Bass, FLAVIO BOLTRO – Trumpet, Matteo Cidale – Drums. Ingresso gratuito

13 luglio ore 18.30 Distrò – Via Marsala, 8 La Spezia Doc3

6 Luglio ore 21,00 Piazza del Bastione Enrico Rava Tomasz Stanko Quintet – The European Trumpet Legends. Opening Act: Marco Biasetti. PRIMA EUROPEA: ENRICO RAVA – trumpet, TOMASZ STANKO – trumpet, GIOVANNI GUIDI – piano, REUBEN ROGERS – bass, GERALD CLEAVER – drums

Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.it .

