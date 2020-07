Festival di Majano 2020, il programma della rassegna

Un calendario denso di eventi che si svilupperà nell’arco di oltre tre settimane, dal 24 luglio al 16 di agosto: il Festival di Majano porterà anche quest’anno, nella periferia di Udine, artisti di calibro nazionale che si alterneranno a cover band che presenteranno delle lineup di grido. Saltati i nomi di spicco internazionale, come Bad Religion e Sum 41, il festival friulano porterà comunque numerose serate di musica, principalmente focalizzata sul mercato tricolore.

Tre i nomi di spicco nell’intero cartellone, nomi del calibro di Nek e Francesco Gabbani (qui in inedita veste acustica) e il Banco Del Mutuo Soccorso, uno dei nomi più leggendari del progressive rock anni Settanta. A questi si aggiungono novità come i Seawards, noti per aver partecipato ad X Factor, e il The Powerful Gospel Chorale, in una serata il cui intero ricavato sarà devoluto alla Terapia Intensiva dell’Ospedale di Udine.

Non mancano infine le cover band composte da vere e proprie star note al grande pubblico, come i Blood Brothers, una delle più fedeli tribute band di Bruce Springsteen a livello europeo, e la Vasco History Band, che vanta nella sua formazione nomi che hanno fatto la storia live del rocker di Zocca: Andrea Braido (chitarre), Mimmo Camporeale (tastiere), Claudio Golinelli (basso), Andrea Innesto (sax e cori), Maurizio Solieri (chitarre) e Daniele Tedeschi (batteria).

I biglietti per i concerti (molti dei quali sono ad ingresso gratuito) sono disponibili presso le rivendite Ticketone e nei punti autorizzati Azalea.

Di seguito un estratto del programma del Festival di Majano:

Festival di Majano 2020

24 luglio – Seawards

26 luglio – Francesco Gabbani

30 luglio – Blood Brothers (Bruce Springsteen tribute band)

1 agosto – Vasco History Band (Vasco Rossi tribute band)

11 agosto – Nek

13 agosto – Vipers (Queen tribute band)

14 agosto – Banco del Mutuo Soccorso

15 agosto – The Powerful Gospel Chorale

