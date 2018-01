Colorato e popolar-nazionale: nasce il Festival di Baglioni

Con la conferenza stampa di ieri si è alzato ufficialmente il sipario sugli addetti ai lavori del prossimo Sanremo. A fare gli onori di casa il capitano coraggioso Claudio Baglioni, che non sarà però uomo solo al comando. Con lui ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, con l’aggiunta di un possibile terzo co-conduttore al suo fianco. “Ho avuto sei mesi in meno a disposizione dei miei predecessori, può darsi che ci saranno delle novità”.

Quattro minuti a disposizione dei cantanti che non verranno eliminati. La novità più grande in merito alla kermesse è questa, con le voci della nostra musica che diventano narratori di 28 brani. Baglioni apre agli ospiti internazionali, ma con il veto legato all’internazionalità: “Verranno a cantare qualcosa di matrice italiana”.

Detto dei protagonisti, passiamo ora ai numeri. 16,4 milioni di costi totali per un incasso che tocca già quota 25 milioni. L’obiettivo è il 40% di share per un’edizione che dà un taglio abbastanza netto col passato “contiano”, vestendosi di un abito non troppo canonico. 68esima edizione, riferimento immediato con il Flower Power e pensiero di un mondo immaginario e fantastico: il futuro del Festival sembra avere già una certezza. Il discorso di Baglioni sembra improntato a un Festival letteralmente unico, lontano da un progetto a lungo termine. Che il capitano sia solo un traghettatore col compito di “limitare i danni”, in attesa del signor conduttore da numeri record?

Comments

comments