Festival di Sanremo 2018, i nomi dei cantanti in gara

Ieri sera su Rai1 nel corso del programma Sarà Sanremo condotto da Claudia Gerini e Federico Russo sono stati svelati i nomi dei 20 big e delle 8 nuove proposte del Festival di Sanremo 2018 che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio. I 20 artisti sono stati scelti dal Direttore Artistico Claudio Baglioni e dalla Commissione musicale composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley. Ieri sera sono stati anche resi noti i nomi delle canzoni in gara. Di seguito, tutte le informazioni.

Big

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo

Nina Zilli – Senza appartenere

The Kolors – Frida

Diodato & Roy Paci – Adesso

Mario Biondi – Rivederti

Luca Barbarossa – Passame er sale

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

Annalisa – Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo – Eterno

Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi

Renzo Rubino – Custodire

Noemi – Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni – Così sbagliato

Ron – Almeno pensami

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel – Lettera dal duca

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto

Elio e Le Storie Tese – Arrivedorci

Nuove proposte

Lorenzo Baglioni

Mirkoilcane

Eva

Giulia Casieri

Mudimbi

Ultimo

Leonardo Monteiro (Area Sanremo)

Alice Caioli (Area Sanremo)

