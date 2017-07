Come ogni venerdì FIMI ha pubblicato la classifica degli album più venduti in Italia. Questa settimana però l’attesa era maggiore. Per la prima volta infatti, sono stati integrati i dati dello streaming audio di tutte le piattaforme attive nel Paese con i dati del download e delle vendite dei dischi fisici.

“L’integrazione dello streaming nella classifica album, segue quanto già avvenuto per i singoli digitali, in un mercato di ascolti sempre più integrati in cui l’acceso ai contenuti musicali non sembra poter essere limitato ad un solo tipo di supporto, ma richiede la capacità di osservare e riflettere il consumo reale e l’andamento effettivo del mercato. Questo genere di integrazione, sarà ovviamente considerata anche ai fini delle assegnazioni delle certificazioni oro e platino” –Ha dichiarato Enzo Mazza, CEO di FIMI.

Il nuovo conteggio per farla breve funziona in questo modo. 1.300 streaming delle canzoni dell’album valgono come una copia venduta. Saranno validi solamente gli ascolti superiori ai 30 secondi e un singolo brano non potrà avere più del 70% di ascolti rispetto alle altre canzoni. Infine, da parte di ogni utente saranno poi contati non più di 10 ascolti al giorno, questo per evitare l’utilizzo di bot (molto in voga ultimamente) che riproducano un album in continuazione per farlo salire in classifica. La FIMI rivedrà ogni 4 mesi il metodo di conteggio.

I primi effetti di questo cambiamento sono evidenti. Al numero 1 troviamo Guè Pequeno con il suo nuovo album “Gentleman“. Per il rapper milanese il primo posto non è di certo una novità, quello di oggi è il quarto consecutivo, ma avere ben quattro dischi contemporaneamente in classifica questo sì. “Santeria” con Marracash è balzato al 18esimo posto, mentre nelle retrovie hanno trovato spazio anche Vero (uscito nel 2015) e Bravo Ragazzo (2013). Sfera Ebbasta è quello che ha fatto il salto più grande, il rapper di Ciny è passato in una sola settimana dal 63esimo al 17esimo posto. In sintesi, il rap è il genere che maggiormente ha beneficiato di questa novità. Ben 27 dischi (italiani e stranieri) infatti sono nei primi 100.

Inevitabilmente questo cambio di rotta non è andato bene a tutti. Gli artisti che hanno meno seguito sulle piattaforme streaming sono scesi drasticamente. Gigi D’Alessio, per esempio, ha perso 20 posizioni, ma c’è a chi è andata peggio. Mina e Celentano ne hanno perse ben 26.

Staremo a vedere come evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e se anche tutti gli altri cantanti cercheranno di indirizzare i propri fan sulle piattaforme streaming.

