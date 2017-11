Firenze Rocks 2018, le informazioni sui biglietti e sul programma

Con l’annuncio dei Guns N’ Roses, è stato ufficialmente inaugurato il cartellone 2018 di Firenze Rocks. Tutte le informazioni sui biglietti saranno comunicate lunedì 13 novembre 2017 alle ore 14.00 sul sito del festival. Si attendono a breve ulteriori conferme sulla line-up e sulle prevendite.

I Guns N’ Roses suoneranno alla Visarno Arena (Parco delle Cascine) di Firenze il 15 giugno 2018, e saranno headliner della seconda giornata della kermesse toscana, che quest’anno si svolgerà dal 14 al 17 giugno. La scorsa edizione, svoltasi nella medesima location dal 23 al 25 giugno 2017, ha visto una grandissima affluenza di pubblico, con ben 45mila spettatori nella prima giornata, con headliner Aerosmith e Placebo, circa 50mila per la data solista di Eddie Vedder, accompagnato da Glen Hansard, e 40mila per la chiusura con Prophets of Rage e System of a Down.

Firenze Rocks 2018 biglietti, informazioni e programma

BIGLIETTI

Informazioni sulle prevendite da lunedì 13 novembre alle ore 14:00

PROGRAMMA

14 giugno – tba

15 giugno – Guns N’ Roses + guests

16 giugno – tba

17 giugno – tba

INFORMAZIONI

La Visarno Arena si trova dentro all’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, a soli due chilometri dalla Stazione Firenze SMN. Per arrivare alla Visarno Arena sono consigliati i mezzi pubblici, su tutti la Tramvia collegata alla Stazione SMN: le fermate “Cascine” e “Paolo Uccello” sono a 5 minuti di cammino dagli ingressi.

