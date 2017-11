Firenze Rocks 2018, svelate le date della seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione del Firenze Rocks, svoltosi presso la Visarno Arena del capoluogo fiorentino il 23, 24 e 25 giugno scorso e che ha visto la partecipazione di Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, Glen Hansard, System Of A Down e Prophets Of Rage, sono state finalmente annunciate le date dell’edizione 2018 della kermesse. Come reso noto sulla pagina Instagram ufficiale dell’evento, il prossimo anno le giornate diventeranno quattro in totale, e il festival si svolgerà il 14, 15, 16 e 17 giugno, nella medesima location del 2017.

Per il momento non si ha alcuna conferma sugli headliner e sulle band che si esibiranno al festival. Come dimostrano i rumours sempre più insistenti e un sondaggio indetto qualche tempo fa dagli stessi organizzatori del Firenze Rocks, i nomi più gettonati, ovviamente, sono quelli di Foo Fighters e Pearl Jam, ma nelle wishlist dei fan compaiono di prepotenza anche Muse, Arctic Monkeys, Rammstein, Queens Of The Stone Age e Guns N’ Roses. Nei prossimi giorni scopriremo con certezza quali saranno i gruppi ad essere confermati (o smentiti).

