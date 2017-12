Firenze Rocks 2018, annunciati Helloween, Jonathan Davis e Shinedown

Dopo le conferme della scorsa settimana riguardanti la seconda giornata del Firenze Rocks 2018, sono state annunciate le band che si esibiranno il 16 giugno, giorno in cui saranno protagonisti gli Iron Maiden.

A supporto della storica band britannica si esibiranno quindi Helloween, Jonathan Davis e Shinedown. Con l’aggiunta di questi tre nomi, il cast della seconda edizione della rassegna toscana è quasi completo, ma attendiamo ulteriori annunci durante le prossime settimane.

Firenze Rocks 2018 – 16 giugno

IRON MAIDEN + HELLOWEEN + JONATHAN DAVIS + SHINEDOWN

Dalle ore 11.00 di martedì 14/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di mercoledì 15/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 65 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 55 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 305 euro + prevendita

Saranno disponibili i seguenti abbonamenti:

4 giorni Pit: 280 euro

4 giorni Posto Unico: 235 euro

Il pacchetto VIP Rocks Party conterrà:

– 1 biglietto di posto unico in piedi con accesso ad un PIT speciale riservato sottopalco

– Parcheggio riservato (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti)

– Party prima dello show con buffet in piedi dalle 17.00 alle 21.00

– Open Bar dalle 17.00 alle 24.00

– Toilette riservata ai partecipanti al Party

– Buono del valore di 30 euro spendibile nei punti merchandising del Festival – Pass laminato ricordo

Comments

comments