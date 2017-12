Firenze Rocks 2018, annunciati Volbeat, Baroness e The Pink Slips

Inizia a delinearsi il cast definitivo del Firenze Rocks, la cui seconda edizione si svolgerà, come già annunciato, dal 14 al 17 giugno 2018 presso la Visarno Arena (Parco delle Cascine) del capoluogo toscano.

Il 15 giugno, giorno che vedrà come headliner i Guns N’ Roses, si esibiranno anche Volbeat, Baroness e The Pink Slips.

Firenze Rocks 2018 – 15 giugno

GUNS N’ ROSES + VOLBEAT + BARONESS + THE PINK SLIPS

Dalle ore 11.00 di venerdì 17/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di sabato 18/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 80 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 70 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 320 euro + prevendita

Saranno disponibili i seguenti abbonamenti:

4 giorni Pit: 280 euro

4 giorni Posto Unico: 235 euro

Il pacchetto VIP Rocks Party conterrà:

– 1 biglietto di posto unico in piedi con accesso ad un PIT speciale riservato sottopalco

– Parcheggio riservato (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti)

– Party prima dello show con buffet in piedi dalle 17.00 alle 21.00

– Open Bar dalle 17.00 alle 24.00

– Toilette riservata ai partecipanti al Party

– Buono del valore di 30 euro spendibile nei punti merchandising del Festival – Pass laminato ricordo

