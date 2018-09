Firenze Rocks 2019, svelate le date della terza edizione

Dopo il successo delle prime due edizioni del Firenze Rocks, che dal 2017 si svolge presso la Visarno Arena del capoluogo fiorentino, sono state finalmente annunciate le date dell’edizione 2019 della kermesse. Come reso noto sui social ufficiali dell’evento, il prossimo anno le giornate saranno ancora quattro (come nel 2018), e il festival si svolgerà il 13, 14, 15 e 16 giugno prossimi.

Come sappiamo, durante l’edizione di quest’anno abbiamo visto sul palco del Firenze Rocks (tra gli altri) Foo Fighters, Guns N’ Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne, registrando in quattro giorni un totale di oltre 200.000 spettatori. Per il momento non si ha alcuna conferma sugli headliner e sulle band che si esibiranno al festival. Nei prossimi giorni scopriremo con certezza quali saranno i gruppi ad essere confermati (o smentiti).

Comments

comments