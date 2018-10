Firenze Rocks 2019, annunciati i Tool

La messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di venerdì 26 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti saranno disponibili in anteprima tramite APP ufficiale di Firenze Rocks a partire dalle ore 10.00 di giovedì 25 ottobre.

L’infinita attesa dei fan di Maynard James Keenan e soci è quindi terminata. La band, oltre ad aver vinto tre Grammy Awards, ha pubblicato quattro album in studio che oltre a raggiungere i vertici delle classifiche hanno contribuito a scrivere la storia dell’alternative e del progressive rock contemporaneo.

Dopo l’annuncio dei Cure e di Ed Sheeran come primi headliner del Firenze Rocks 2019 , la line-up del festival toscano si arricchisce di un altro, imperdibile nome. Saranno infatti i Tool ad esibirsi il prossimo 13 giugno , primo giorno della terza edizione della kermesse.

