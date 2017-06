Firenze Rocks, tutte le info e i prezzi dei biglietti dei concerti

Il Firenze Rocks è il festival più atteso dell’estate musicale rock italiana e vedrà come protagonisti assoluti della tre giorni fiorentina artisti di caratura internazionale come Aerosmith, System Of A Down, Prophets Of Rage ed Eddie Vedder.

La kermesse si svolgerà in tre giornate: 23-24-25 giugno 2017. Di seguito, tutte le informazioni disponibili sull’acquisto dei biglietti e il loro costo, e la line-up aggiornata e definitiva del festival, in seguito alla cancellazione della data del 24 giugno dei The Cranberries, a causa di problemi di salute della frontwoman Dolores O’Riordan.



Firenze Rocks 2017 – Info e costi biglietti

23 giugno – Aerosmith – Placebo – Deaf Havana – Jack Lukeman

Posto unico: € 60.00 + diritti di prevendita

PIT (sottopalco): € 75.00 + diritti di prevendita

24 giugno – Eddie Vedder – Samuel – Glen Hansard – Eva Pevarello

Inner Circle: 80,50 €

Posto Unico: 69,00 €



25 giugno – System of a Down – Prophets of Rage – Don Broco – Mallory Knox

Posto unico: € 55.00 + diritti di prevendita

PIT (sottopalco): € 65.00 + diritti di prevendita

Pacchetto Rocks Party:

Il pacchetto venduto come upgrade a biglietti già acquistati o come bundle prevede:

• Un posto in piedi in area riservata vicino al palco o posto seduto in tribuna ippodromo vicino alla Sala Hospitality

• Parcheggio riservato

• Accoglienza con hostess

• Pre-show party con cena a buffet in uno spazio riservato all’interno della Visarno Arena dalle ore 18.00 alle ore 21.00

• Open Bar durante il concerto

• Toilette riservata

• Guardaroba attivo fino alla fine del concerto

• Articolo del merchandising ufficiale del Festival

• Pass laminato VIP

Costo del pacchetto Rocks Party (comprensivo del biglietto):

23 giugno > 319,00€

24 giugno > 319,00€

25 giugno > 313,25€

Costo dell’upgrade Rocks Party (per chi ha già acquistato il biglietto) per ognuna delle date:

250€

