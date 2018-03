Five Finger Death Punch, si intitola And Justice For None il nuovo album in uscita il 18 maggio 2018

“And Justice For None“, il settimo sigillo in casa Five Finger Death Punch, ha finalmente una data di pubblicazione ufficiale. Il tanto atteso successore di “Got Your Six” (2015), infatti vedrà la luce il prossimo 18 maggio, e sarà disponibile in versione Standard physical CD (13 pezzi), Deluxe physical CD (13 pezzi + 3 bonus track + Deluxe artwork), vinile (13 pezzi+ 3 bonus track + Deluxe artwork).

Il nuovo disco potrà essere pre-ordinato in digitale a partire dal 6 aprile, dando la possibilità ai fan di accedere a una prevendita esclusiva dei biglietti per gli show che i Five Finger Death Punch (in compagnia dei Breaking Benjamin) terranno negli Stati Uniti la prossima estate.

And Justice For None – La copertina

And Justice For None, la tracklist del disco

1. Fake

2. Top Of The World

3. Sham Pain

4. Blue On Black

5. Fire In The Hole

6. I Refuse

7. It Doesn’t Matter

8. When The Seasons Change

9. Stuck In My Ways

10. Rock Bottom

11. Gone Away

12. Bloody

13. Will The Sun Ever Rise

