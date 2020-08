FKA twigs e Hiro Murai collaborano per il video di Sad Day, tratto dal secondo album di FKA twigs MAGDALENE

FKA twigs, pseudonimo di Tahliah Debrett Barnett e indubbiamente una delle artiste più acclamante e innovative degli ultimi anni della scena d’oltre manica, e l’acclamato filmmaker Hiro Murai hanno collaborato alla produzione del film per “Sad Day,“ dall’acclamato secondo album di FKA twigs MAGDALENE. Co-ideato e diretto da Murai, “Sad Day” è il primo video musicale di Murai dal video per “This Is America” di Childish Gambino, vincitore del GRAMMY per “Best Video of the Year” nel 2018.

FKA twigs è arrivata alla realizzazione di “Sad Day” come sublimazione di un percorso attraverso l’antica disciplina del Wushu, iniziato nel 2017 sotto la guida di Master Wu del Shaolin Wushu Centre, il maestro di più altro rango in occidente. Come afferma la stessa cantante“tutto quello che ho fatto in precedenza con il mio corpo, tutti gli allenamenti e la danza, hanno portato a questo punto.” Girato a Londra, il video vede twigs “trovare la magia nella città in cui ho vissuto per più di dieci anni”.

In parte ispirato da una frase di “Home With You” (“never seen a hero like me in a sci-fi“) di FKA twigs, “Sad Day” vede FKA twigs diventare l’eroina che avrebbe sempre voluto vedere al cinema, ma che non ha mai visto.



Nel corso della sua carriera, inclusi tre EP (EP1, EP2 e M3LL155X), il suo album di debutto nominato al Mercury Prize e al Brit Award LP1 e l’ultima uscita MAGDALENE (tutte pubblicate tramite Young Turks Recordings), FKA twigs si è affermata come una delle artiste, registe e produttrice più sperimentali della sua generazione. Il suo caratteristico amalgama di musica elettronica, R&B e pop d’avanguardia intriga tanto quanto, e con MAGDALENE, FKA twigs rivela la sua vulnerabilità e umanità in un modo che non ha mai fatto prima. MAGDALENE è stato nominato uno dei migliori album del 2019 da NPR, The Guardian, The New Yorker, Billboard, Complex, PAPER, TIME, USA Today e Vice, tra gli altri, e FKA twigs ha ricevuto una nomination ai GRAMMY Award per “cellophane” come miglior video musicale.

FKA twigs ha adottato un approccio pratico a ogni aspetto della sua arte e della sua carriera ed è stata premiata con un Webby Special Achievement Award per i suoi “incredibili contributi alla cultura digitale e per l’utilizzo costante di Internet per creare e distribuire arte sperimentale.” Ha collaborato a campagne di direzione artistica per marchi come Nike, Google Glass, Calvin Klein e Apple e ha fatto il suo debutto sul grande schermo in Honey Boy. FKA twigs ha recentemente pubblicato il cortometraggio We Are the Womxn in collaborazione con WePresent.

Hiro Murai è un produttore esecutivo della pluripremiata serie di FX “Atlanta” e ha diretto sette episodi della serie, incluso uno degli episodi più chiacchierati della televisione, “Teddy Perkins”. Murai ha vinto un PGA Award come Outstanding Producer of Episodic Television Comedy per Atlanta, oltre a ricevere tre nomination agli Emmy Award e una nomination al DGA Award. Atlanta è stata recentemente rinnovata per una terza e quarta stagione. L’anno scorso, Murai ha vinto un GRAMMY come miglior video musicale per la sua collaborazione con Childish Gambino, “This Is America“, che ha raccolto oltre 690 milioni di visualizzazioni su YouTube. Murai ha anche diretto alcuni episodi dell’acclamata serie della HBO Barry e recentemente ha diretto Guava Island di Amazon, il film musicale con Rihanna e Donald Glover. Dirige e funge anche da produttore esecutivo della prossima serie della HBO Max, Station Eleven.

