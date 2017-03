Flogging Molly tour 2017, due concerti in Italia a luglio

L’estate 2017 all’insegna del celtic punk si fa sempre più interessante: le date dei concerti dei Flogging Molly in Italia saranno due. Oltre all’annunciato concerto a Carroponte, insieme ai Dropkick Murphys, i californiani più irlandesi che ci siano suoneranno anche al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE), il 12 luglio.

Le registrazione del nuovo album dei Flogging Molly, il sesto LP, sono ormai terminate e ai concerti l’album sarà sicuramente suonato, dato che la data di uscita prevista per “Life Is Good” è il 2 giugno. Il disco, secondo quanto anticipato, spingerà ulteriormente l’attenzione della band verso tematiche politiche e sociali, condendo il tutto con un’innata dote per lo storytelling.

Flogging Molly tour 2017

11 luglio 2017 – Sesto San Giovanni, Milano (+ Dropkick Murphys)

Carroponte

Prezzi biglietti:

Ingresso in cassa 35,00 €

Ingresso in prevendita 30,00 €

12 luglio 2017 – Sestri Levante (GE) (+ Special guest)

Mojotic Festival, Ex Convento dell’Annunziata

Prezzi biglietti:

Ingresso in prevendita 20,00 + d.d.p. €

Prevendite dei biglietti disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.

