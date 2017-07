Flogging Molly tour 2017, aggiunta una nuova data a luglio

A poco più di un mese dal concerto previsto per il prossimo 11 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) in compagnia dei Dropkick Murphys, i Flogging Molly hanno annunciato una data al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE) il 12 luglio. Inoltre, saranno gli italiani Uncle Bard & The Dirty Bastards ad aprire entrambe le date dei paladini del celtic punk.

Gli Uncle Bard & The Dirty Bastards vantano una carriera decennale a cavallo tra folk/rock e musica tradizionale irlandese. Il nuovo album “Handmade!” (2017) è un disco “fatto a mano”, composto, arrangiato e prodotto dalla band stessa. Un lavoro che fa cantare e danzare, ma anche commuovere e gioire sulle note senza tempo di un reel o di un’aria lenta. E i loro show promettono di essere altrettanto coinvolgenti ed emozionanti.

Dropkick Murphys | Flogging Molly tour 2017

11 luglio 2017 – Sesto San Giovanni, Milano

Carroponte

Apertura porte ore 19.00

Inizio live ore 19.45

Ingresso in cassa 35,00 €

Ingresso in prevendita 30,00 €

Prevendite dei biglietti disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.

Flogging Molly tour 2017

12 luglio 2017 – Ex Convento dell’Annunziata, Sestri Levante (GE)

Mojotic Festival

Apertura porte ore 19.30

Inizio live ore 20.30

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.

Comments

comments