Florence and the Machine, un nuovo album all’orizzonte

Florence and the Machine hanno un nuovo album in cantiere: le notizie al riguardo sono poche, per non dire nulle, ma sappiamo che si tratta di un work in progress. La notizia è arrivata da Nathan Willet, frontman dei californiani Cold War Kids, che in un’intervista rilasciata a Wickedd Childd ha dichiarato di aver collaborato insieme a Florence Welch e soci.

“Hai incontrato i Florence and the Machine di recente. È successo in studio? C’è una collaborazione in atto?

Sì! Stava lavorando e mi ha chiamato, ero così eccitato di andare là e lavorare con lei. Nutro un forte rispetto per lei, sai, è una delle più grandi cantanti che ci siano! Ho fatto una canzone su quel disco. Non so cosa ne verrà fuori, ma la canzone è veramente, veramente bella e spero avremo modo di ascoltarla prima o poi”.

Nessuna tempistica ben definita quindi, ma ottime aspettative per i mesi a venire. L’ultimo album dei Florence è stato pubblicato nel 2015: si tratta dell’ottimo “How Big, How Blue, How Beautiful”. Lo scorso anno, tour a parte, il gruppo non è comunque rimasto fermo, registrando un brano per il film di Tim Burton “Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children” (“Wish That You Were Here”) e tre brani per la colonna sonora di Final Fantasy XV, tra cui un nuovo arrangiamento dell’immortale “Stand By Me”.

Come solista Florence Welch ha anche lavorato insieme a Lady Gaga, comparendo nel suo ultimo “Joanne” in un duetto dal sapore eighties intitolato “Hey Girl”.

Comments

comments