Flowers Festival 2018, il programma dei concerti

Da martedì 10 luglio 2018, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), si svolgerà Flowers Festival. La rassegna estiva, giunta quest’anno alla quarta edizione, vedrà le esibizioni di alcuni artisti italiani sulla cresta dell’onda, come per esempio Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Coez, Gemitaiz, Noyz Narcos, Fabri Fibra, e molti altri.

Secondo il direttore artistico Fabrizio Gargarone, “l’edizione di quest’anno di Flowers Festival rappresenta l’occasione migliore per vedere da vicino la “nuova onda” della musica italiana, una nuova scena musicale, esplosa in tempi rapidissimi, diventata “virale” tramite social network come Facebook, Spotify, Youtube, e rappresentata da artisti che parlano ad un nuovo pubblico, quello fatto di giovani e giovanissimi che tornano a partecipare in massa agli eventi musicali. Il Concerto del primo maggio romano ha svelato diverse cose: la prima è che esiste davvero una nuova scena italiana, solida, con un grande seguito. La seconda è che questa, composta da artisti che solitamente ricadono in una qualche classificazione di genere (trap, rock, indie etc…), sta in pieno nel pop del nostro Paese. L’esibizione di Sfera Ebbasta è stata in questo senso esemplare: tutta la piazza (tutta davvero), ha cantato le sue canzoni. Le stesse persone che hanno accompagnato a memoria Gianna Nannini prima e le Vibrazioni poi, conoscevano perfettamente le sue hit, tra lo stupore degli addetti ai lavori“.

Flowers Festival 2018 – Concerti in programma

Lunedì 4 giugno

Anteprima Flowers Festival

Cat Power

Hiroshima Mon Amour, via Carlo Bossoli 83 (TO) ore 21.00 – ingresso 28 euro + d.p.

Martedì 3 luglio

Vlg & Willy Merz Ensemble in hommage à l’art brut

Fondazione Merz, via Limone 24 (TO) – ore 21.00, ingresso gratuito

Mercoledì 4 luglio

Giovanni Lindo Ferretti in perizia psichiatrica nazional popolare

Lavanderia a vapore, c.so Pastrengo 51 – Collegno (TO) – ore 21.00, ingresso 25 euro

Venerdì 6 e sabato 7 luglio

Eugenio in Via Di Gioia in Giovani Illuminati

lavanderia a vapore, c.so Pastrengo 51 – Collegno (TO) – ore 21.00, ingresso 15 euro

Martedì 10 luglio

Motta, Andrea Laszlo De Simone

main stage: ingresso: 20 euro + d.p.

Mercoledì 11 luglio

Lo Stato Sociale, Eugenio in Via Di Gioia

main stage: ingresso: 15 euro + d.p.

Giovedì 12 luglio

Alborosie

main stage: ingresso 20 euro + d.p.

Venerdì 13 luglio

Willie Peyote, Frah Quintale

main stage: ingresso 13 euro + d.p.

Sabato 14 luglio

Carl Brave & Franco126, The Andre’

main stage: ingresso 20 euro + d.p.

Martedì 17 luglio

Fabri Fibra, Mezzosangue

main stage: ingresso 25 euro + d.p.

Mercoledì 18 luglio

Noyz Narcos, Kaos One, Ensi

main stage: ingresso 15 euro + d.p.

Giovedì 19 luglio

Coez

main stage: ingresso 22 euro + d.p.

Venerdì 20 luglio

Sfera Ebbasta

main stage: ingresso 25 euro + d.p.

Sabato 21 luglio

Gemitaiz, Achille Lauro, Quentin40

main stage: ingresso 20 euro + d.p.

