Le focaccine dell’Esselunga sono buone ma la canzone no

Ho voglia di scrivere un pezzo inutile per parlare di una “canzone” inutile e per farlo seguirò alcuni cliché del giornalismo italiano che odio. Per prima cosa, quindi, inizierò a parlare dei miei problemi di vita. Veri o presunti tali. Chi lo sa, comunque fa figo farlo.

È da giorni che odio tutti. Non sopporto nessuno e mando a quel paese chiunque. Ho il viso pieno di strane macchie rosse, sarà lo stress. Mi dicono, chiama qualcuno e fatti vedere. Allora accetti il consiglio e ti vai a far vedere. Ti dicono che tutto sommato stai bene, e che è solo un po’ di stress. Per questa bella e dettagliata analisi mi hanno scucito 50 euro. Ti dicono che devi viverla meglio, devi essere più spensierato.

Allora tu ci provi davvero a viverla meglio. Chiami gli amici, in città non hai il mare e allora organizzi giornate in piscina, la sera esci e cose di questo tipo. Insomma, sembra funzionare. Poi arrivi a casa, apri il pc, e vedi che sono tutti impazziti per le focaccine dell’Esselunga di un certo Oel.

Ecco, ho finalmente introdotto l’argomento. Adesso inizio a parlare della “canzone”, tra riferimenti nemmeno troppo colti e giudizi un po’ ad minchiam. Spero di ricordami di citare a caso Rovazzi e dare la colpa allo streaming.

Leggo che questa pseudo canzone rap (?) trap (?) è diventata virale. Ti dicono che devi ascoltarla assolutamente. Ti fanno presente che l’hanno passata anche a Ciao Belli su Radio Deejay. Deve essere stato proprio questo a convincermi, deve essere proprio andata così. Su Spotify è prima da giorni nella classifica top 50 viral. Una malattia in pratica. Le focaccine dell’Esselunga alla fine mi piacciono, quindi vado. Mi fido e ascolto.

Il brano “Le focaccine dell’Esselunga” è una tortura. Probabilmente è l’inno di quello stabilimento balneare filo fascista di Chioggia di cui tanto si parla ultimamente. Io di merda ne ascolto tanta e mi piace anche, ma questa è troppo. Rovazzi a confronto sembra, boh, Jay Z. Questo non è rap, non è trap non è un cazzo. E non è nemmeno così divertente come ce la vogliono far passare. E chissenefrega se è estate e abbiamo il cervello fuso. Non dobbiamo mica farci andare bene tutto. Perché questo tormentone, che è virale soltanto nelle vostre teste, invoglierà chissà quanti altri scappati di casa a sfornare (ci sta a pennello) altri capolavori del genere. Tanto qualche scemo che l’ascolta e condivide si trova, in più raggiungere il primo posto su Spotify Viral è facile come vincere una corsa campestre contro Giampiero Galeazzi. Già me la vedo a settembre la canzone su panini gourmet di Cracco.

Inoltre le riviste online ultimamente si rincorrono a parlare di tormentoni rap per essere al passo coi tempi e fare qualche click in più. Che è quello che stiamo facendo anche noi sia chiaro. Siamo dei poveri piccioni ridotti a cibarsi con le focaccine. Caprotti perdonaci.

Comments

comments