Foo Fighters tour 2018, annunciate le prime date europee

Ai Foo Fighters piace far crescere a dismisura l’hype dei propri fan, e dopo giorni di voci sempre più insitenti sul ritorno imminente di Grohl e soci in territorio europeo e un divertente teasing sui canali social della band, finalmente sono state annunciate le prime date: il 19 giugno 2018 all’Etihad Stadium di Manchester e il 22 e il 23 giugno allo Stadio Olimpico di Londra.

Solo tre date e solo in Gran Bretagna per il momento, ma il numero degli show dei Foo Fighters nel Vecchio Continente è destinato sicuramente a moltiplicarsi nei prossimi giorni. Restiamo in trepidante attesa di ulteriori conferme, nella speranza dell’annuncio di una o più date italiane.

Foo Fighters tour 2018, le date europee

19 giugno – Etihad Stadium, Manchester, UK

22 giugno – London Stadium, Queen Elizabeth, Olympic Park, UK

23 giugno – London Stadium, Queen Elizabeth, Olympic Park, UK

I biglietti disponibili da venerdì 20 ottobre 2017.

