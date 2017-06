Foo Fighters, nuovo album in uscita a settembre

Ha finalmente un titolo e una data di uscita il nuovo disco dei Foo Fighters. La fatica numero nove della band si intitolerà “Concrete and Gold” e verrà data alle stampe il prossimo 15 settembre. L’album, prodotto da Greg Kurstin, includerà pezzi già noti, come “The Sky Is a Neighborhood”, “La Dee Da” e soprattutto “Run“, primo singolo ufficiale accompagnato da un divertente video diretto dallo stesso Dave Grohl.

Una giornata densa di novità quella di ieri per la formazione, che oltre al nuovo disco ha annunciato anche nuove date negli States e la partecipazione al Cal Jam ’17, festival che avrà luogo il prossimo 7 ottobre a San Bernandino, in California, e nel quale i Nostri si esibiranno in compagnia di Queens of the Stone Age, Liam Gallagher, the Kills, Bob Mould e molti altri.

Di seguito la copertina e la tracklist di “Concrete and Gold”.

01. T-Shirt

02. Run

03. Make It Right

04. The Sky Is a Neighborhood

05. La Dee Da

06. Dirty Water

07. Arrows

08. Happy Ever After (Zero Hour)

09. Sunday Rain

10. The Line

11. Concrete and Gold

Comments

comments