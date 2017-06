Foo Fighters, è uscito il nuovo singolo “Run”

Non potevano affibbiargli un titolo più azzeccato. “Run“, il nuovo singolo dei Foo Fighters, rilasciato oggi, 1 giugno 2017, è quanto di più energico e frizzante ci si possa aspettare dalla band. Il brano arriva del tutto inaspettato, accompagnato da un video, come spesso accade in casa FF, ironico e brillante. La clip, diretta nientemeno che da Grohl in persona, presenta una sorta di “rivolta” in un ospizio, in cui un gruppo di arzilli vecchietti, fomentati da una versione altrettanto anziana della band, riescono ad avere la meglio su infermiere e personale.

Insomma, un regalo del tutto inatteso per i fan dei Foo Fighters, che neanche un mese fa, avevano proposto a San Francisco un altro inedito, “The Sky Is The Neighbourhood”. I Nostri sono digiuni di nuovo materiale dal 2015, anno in cui sono stati dati alle stampe due EP di inediti, “Songs from the Laundry Room” e “Saint Cecilia”.

Che siano maturi i tempi per dare un seguito a “Sonic Highways”, l’ultimo full-length risalente ormai a tre anni fa? Gli indizi sembrano propendere per una risposta positiva, dato che inoltre, qualche mese fa il chitarrista Chris Shiflett, intervistato da NME, ha dichiarato che a un certo punto, arriverà il momento per i “nuovi Foo Fighters”.

