Il tour mondiale dei Foo Fighters ha preso il via durante le due giornate del festival BottleRock, tenutosi a Napa Valley, in California, dal 26 al 28 maggio scorso. Un buon modo per ingranare prima di uno stop di un paio di settimane, durante il quale Dave Grohl e soci avranno modo di prepararsi ai numerosi live europei che li vedrà protagonisti, in particolar modo la tappa del 24 giugno al Glastonbury Festival.

I fan statunitensi dei Foo Fighters hanno assistito a un concerto durante il quale la band ha esplorato la propria carriera per intero, riproponendo vecchi e nuovi successi affiancati alle ormai irrinunciabili cover. Una scaletta molto bilanciata, che i Nostri porteranno in giro per il mondo durante le prossime date.

La tournée, che vedrà impegnata la formazione fino al prossimo primo novembre, e che toccherà buona parte dell’Europa e il Giappone, al momento non prevede date italiane.

Foo Fighters, la scaletta dei concerti del tour 2017

All My Life

Times Like These

White Limo

Learn to Fly

Something From Nothing

The Pretender

Big Me (slow version)

My Hero

Another One Bites the Dust (Queen cover snippet)

Cold Day in the Sun

Congregation

Walk

These Days

Arlandria (With 867 5309/Jenny Snippet)

Rope

Skin and Bones

Monkey Wrench

Best of You

Happy Birthday (Mildred J. Hill cover) dedicata alla moglie di Grohl

Everlong

