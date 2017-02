Ieri sera i Foo Fighers si sono esibiti dal vivo nel Regno Unito: è stato il primo concerto da più di un anno, e si è tenuto in un modesto club del Somerset, il Cheese and Grain di Frome; per chi se lo fosse perso però nessun problema, perché la serata è stata trasmessa in diretta streaming.

Il 25 giugno 2017 i Foos saranno inoltre headliner al Festival di Glastonbury: nel video del concerto (intorno al minuto 22) vediamo la band discuterne con l’organizzatore del festival.

Le notizie sul tour 2017 hanno iniziato ad arrivare qualche mese fa, con l’annuncio del concerto al “NOS Alive ’17”, in Portogallo, il 7 luglio. La tournée era (ed è) forse più attesa del solito, dopo l’infortunio alla gamba di Grohl che ha funestato il 2015 portando all’annullamento di concerti come quello al Wembely Stadium, e la tragedia del Bataclan, che ha portato a una chiusura anticipata del tour (e all’annullamento della data di Torino).

In seguito sul nuovo sito della band è comparso il Foo Fighters Passport, nel quale tutte le date in programma verranno annunciate come timbri di visto in un virtuale passaporto.

Il post apparso sulla pagina Facebook dei Foo Fighters che conferma il prossimo tour europeo della band:

La scaletta del concerto del 24 febbraio 2017

Learn to Fly Sean (Live Debut) White Limo Arlandria Something From Nothing The Pretender Walk My Hero Cold Day in the Sun Congregation These Days Wheels (Slow version) Times Like These All My Life Skin and Bones This Is a Call Hey, Johnny Park! Monkey Wrench Best of You Wattershed Big Me For All the Cows Enough Space Everlong

Il concerto via streaming:

