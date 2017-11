Francesca Michielin ha annunciato un nuovo tour che la vedrà impegnata nei club di tutta Italia nella primavera del 2018. La cantante infatti si esibirà per un totale di 14 date a partire dall’anteprima della tournée, prevista per il 16 marzo 2018 a Parma.

Inoltre, proprio oggi l’interprete di “Vulcano” ha dichiarato che il 17 novembre verrà pubblicato un nuovo singolo, intitolato “Io non abito al mare”, che anticipa l’uscita del prossimo album dell’artista, prevista per il 12 gennaio 2018. Il brano è stato scritto dalla stessa Francesca in collaborazione con Calcutta.

Francesca Michielin tour 2018, le date dei concerti

16 marzo Parma, Campus Industry – ANTEPRIMA

17 marzo Milano, Fabrique

23 marzo Torino, Concordia

24 marzo Brescia, Gran Teatro Morato

25 marzo Bologna, Estragon

27 marzo Trento, Audiorium S.ta Chiara

28 marzo Roncade (TV), New Age

31 marzo Catania, Land La Nuova Dogana

5 aprile Perugia, After Life

7 aprile Maglie (LE), Industrie Musicali

8 aprile Modugno (BA), New Demodè

12 aprile Roma, Teatro Quirinetta

14 aprile Napoli, Hart

15 aprile Firenze, Viper Theatre

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 16 novembre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.

