Francesca Michielin Tour 2018, annunciate le date estive

Francesca Michielin ha confermato oggi le date del suo tour estivo. La nuova serie di concerti arriva il giorno dopo l’ultimo concerto del tour primaverile di supporto a “2640”, l’ultimo studio album promosso con un mese di show molti dei quali andati sold out.

La tournée, che partirà il 25 maggio al Mi Ami Festival, si svilupperà prevalentemente nel mese di luglio, con due concerti ad agosto (Lignano Sabbiadoro, il 3) e all’Home Festival; alla rassegna trevigiana la Michielin si esibirà nella giornata conclusiva del 2 settembre.

Di seguito i concerti annunciati ad oggi.

Francesca Michielin tour estate 2018

25 maggio – Milano, Mi Ami Festival

7 luglio – Vigevano, Estate in castello

8 luglio – Cremona, Tanta Robba Festival

9 luglio – Roma, Cavea Auditorium (con Alanis Morissette)

11 luglio – Olgiate Olona, Gravity Pop Festival

12 luglio – Pistoia, Notte Rossa

14 luglio – Forte dei Marmi, Villa Bertelli

16 luglio – Varallo, ALPAA Festival

18 luglio – Cattolica, Arena della Regina

19 luglio – Pescara, Teatro D’Annunzio

22 luglio – Quartu Sant’Elena, Pop Ad Impatto Zero

28 luglio – Zafferana Etnea, Etna In Scena

3 agosto – Lignano Sabbiadoro, A Summer Dream

2 settembre – Treviso, Home Festival

