Francesca Michielin, si intitola Vulcano il nuovo singolo

Non riesce a snaturarsi, pur cercando sempre la novità. Si chiama “Vulcano” il nuovo singolo di Francesca Michielin, e segna l’ennesimo “mettersi in gioco” della giovane voce di Bassano Del Grappa.

C’è di tutto, dal cajon all’elettropop, dal piano al riff di basso. E la voce di Francesca si adatta alla grande a tutti i cambiamenti della sua musica. Una melodia innovativa per lei che si sposa a pieno con il testo fluido, intimo e che gioca sulle allitterazioni.

La Michielin ha dalla sua la giovanissima età, la voglia di affrontare sempre nuove sfide e l’ormai matura spensieratezza di affrontare i turbamenti interiori senza lasciarsi scalfire. Ha alle spalle un trampolino di lancio che le ha aperto porte e spiragli a sedici anni, e lei ha deciso di crescere senza legarsi al successo. Oggi ne viene fuori un pezzo riuscitissimo, estivo ma anche riflessivo, da notti d’agosto, per intenderci.

Anticipa il suo terzo album, in uscita il prossimo autunno. E lo fa con un vulcano di idee e nuove storie da mettere in musica. Un progetto in divenire, in realtà già annunciato dal suo “di20”, secondo lavoro discografico, che si arricchisce di una nuova importante tappa. Fondamentale l’appoggio di Dario Faini e Michele Canova, tra i migliori del nostro panorama.

Il video ufficiale mostra scenari e luoghi ideali per comprendere a pieno il brano. C’è Berlino di notte, una metropoli con tutti i suoi angoli di cielo e le sue pagine buie, tra metro, locali e “bar indiani”. Riflessi e sguardi tra le banlieu tedesche. “Vulcano” è un ottimo prodotto che proietta a mille le aspettative per il nuovo disco, soprattutto dal punto di vista melodico. Perché il mondo della Michielin è pieno di strumenti, e lei non vede l’ora di presentarceli insieme alle sue capacità.

