Francesco Gabbani, si intitola Magellano il nuovo album in uscita il 28 aprile 2017

Intanto il successo di “Occidentali’s Karma” prosegue: il video su YouTube ha superato quota 82 milioni di visualizzazioni e il singolo continua a essere uno dei più scaricati su iTunes. Ieri inoltre, lunedì 3 aprile, il cantante era in Inghilterra e ha incontrato Desmond Morris, autore del libro “La scimmia nuda” a cui Francesco si è ispirato per il brano vincitore di Sanremo 2017. Il tour di Gabbani partirà il 16 giugno da Verona: qui il calendario dei concerti.

Si intitolerà “Magellano” il nuovo disco di Francesco Gabbani che uscirà venerdì 28 aprile 2017 . Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 con il brano “Occidentali’s Karma”, certificato triplo platino, è reduce dal London Eurovision Party, prima tappa dei pre-party dell’ Eurovision Song Contest che lo porteranno ad esibirsi anche ad Amsterdam e Mosca, in vista della gara che si terrà in Ucraina dal 9 al 13 maggio .

