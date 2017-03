Francesco Gabbani Tour 2017, annunciate le date estive

Giugno 19 Verona (VR) – Teatro Romano 20 Torino (TO) – Gru Village 25 Sogliano al Rubicone (FC) – Piazza Matteotti 27 Carpi (MO) – Carpi Summer Fest 28 Brescia (BS) – Piazza della Loggia 29 Milano (MI) – Carroponte

Nel giro di poche settimane, la canzone con la quale Gabbani ha trionfato al recente Festival di Sanremo si è rivelata una vera hit: singolo più venduto in Italia dalla pubblicazione, è alle vette dell’airplay radiofonico e il suo video è stato visto più di 45 milioni di volte su YouTube. Un successo anche nei social, dove vanta più di 400mila like e 30 mila commenti. Un artista da record, l’unico che insieme ad Annalisa Minetti può vantare il traguardo di aver vinto nell’arco di al massimo due anni la categoria Nuove Proposte e Big di Sanremo.

Francesco Gabbani , fresco trionfatore di Sanremo 2017 con la hit “Occidentali’s Karma”, ha annunciato le prime date del suo atteso tour estivo . L’artista, che debutterà il 19 giugno al Teatro Romano di Verona, si esibirà in giro per l’Italia a poche settimane dalla sua presenza all’Eurovision Song Contest 2017, evento culmine della musica pop europea che, secondo alcuni esperti, lo vedono tra i più accreditati alla vittoria finale.

