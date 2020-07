Francesco Gabbani Tour 2020, le date estive in acustico

Francesco Gabbani ha annunciato le date del tour acustico che lo vedranno impegnato durante la prossima estate. Il cantautore toscano, noto per aver vinto per ben due volte il Festival di Sanremo (nel 2016 da esordiente e nel 2017 tra i big), ha confermato i primi tre show di un inedito format voluto dallo stesso artista.

Uno show acustico nel quale Gabbani vuole dare un segnale di speranza ad un settore, quello della musica live, che ha subito in maniera pesante le conseguenze della pandemia Covid-19. Un vero e proprio concept show, dove il cantante si racconterà con i suoi pezzi e con un dialogo con la sua coscienza. Non sarà da solo, visto che sarà accompagnato da una band al completo, che lo supporterà nel proporre successi come “Occidentali’s Karma”, “Estate”, “Il Sudore Ci Appiccica” e “Amen”. Troverà spazio anche “Viceversa”, il suo ultimo singolo proposto all’ultima edizione del festival ligure. La notizia dell’inedito tour acustico, al quale saranno inserite altre date in corsa, arriva a poche settimane dal rinvio al 2021 del suo atteso concerto-evento all’Arena di Verona, in calendario per il prossimo 26 aprile.

Francesco Gabbani Tour 2020

26 luglio – Majano (UD), Festival di Majano (info: www.azalea.it)

13 agosto – Castelnuovo di Garfagnana (LU), Fortezza di Mont’Alfonso

22 agosto – Fossano (CN), Piazza Castello

