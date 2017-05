Francesco Renga, la scaletta dei concerti del tour 2017

Angelo Così diversa (feat Elodie) Tutta colpa mia (Elodie) Cancellarti per sempre La tua bellezza Affogo baby Dovrebbe essere così Sto già bene Meravigliosa Nuova luce Migliore

Venerdì Dove il mondo non c’è più Raccontami L’ultima poesia Per farti tornare

Scriverò il tuo nome I nostri giorni A un isolato da te A meno di te Il bene Ci sarai Regina triste Vivendo adesso Spiccare il volo L’amore altrove Rimani così Non passa mai Il mio giorno più bello nel mondo

Di seguito, trovate la scaletta , tra numerosi brani della sua produzione discografica, ben 40, per un totale di oltre due ore di musica.

