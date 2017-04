Francesco Renga, si intitola Scriverò il tuo nome live il nuovo album in uscita a fine mese

A un anno di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album in studio, il 28 aprile esce “Scriverò il tuo nome live”, il primo disco live di Francesco Renga, disponibile in pre order dal 14 aprile su iTunes.

Il nuovo progetto discografico del cantante ex Timoria raccoglierà sedici grandi successi e, insieme a loro, tre brani inediti. Si tratta di “Nuova luce”, il singolo che anticipa l’album e che sta andando già fortissimo in radio. Oltre ad esso, arrivano anche “Non passa mai” e “Così diversa”, con quest’ultimo in duetto con Elodie.

E sarà proprio “Scriverà il tuo nome live” ad accompagnare Francesco Renga nel suo tour su e giù per la nostra penisola. Si comincia il 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI), poi sarà la volta di Napoli, Firenze, Torino e l’Unipol Arena di Bologna il 22 maggio, per una raccolta di live che abbandonerà i palazzetti e toccherà le location più prestigiose d’Italia a partire dal 1 luglio fino agli ultimi scorci d’estate. Qui il calendario dettagliato dei concerti.

Arriva dunque un album che rende omaggio ad una delle nostre voci più forti e romantiche, con un passato rock ed una carriera da solista da far invidia. Tantissimi i successi del cantante nato ad Udine che resteranno indimenticati, grazie anche al palco del Festival di Sanremo che lo ha visto più volte tra i protagonisti, avvicinandolo così al grande pubblico e conquistandolo. Dunque una nuova perla per gli appassionati, a partire dal 28 aprile e in pre order su iTunes da domani, 14 aprile.

