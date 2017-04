Frank Turner, la playlist per prepararsi al concerto di Bologna

Frank Turner domani sera sarà in concerto a Bologna, al Locomotiv, per l’unica data italiana per ora annunciata nel 2017. Per l’occasione abbiamo preparato una playlist che spazia un po’ per tutta la discografia del cantautore del Wessex. Tutti i dettagli sul concerto del 5 aprile sono disponibili qui; in apertura ci sarà Sam Duckworth, ex cantante dei Get Gape.Wear Cape.Fly in versione unplugged.

Per l’occasione questa volta Turner non sarà in tournée insieme alla sua macchina da guerra, gli Sleeping Souls, ma da solo: la playlist include diverse facciate del poliedrico cantante, ma per prepararci al meglio alcuni brani come “I Still Believe” o la recente “The Next Storm” sono stati scelti appositamente in versione acoustic. Non mancano i momenti di cover di grandi pezzi come “I Want To Break Free”, o classici come “Substitute” e “The Ballad Of Me & My Friends”.

Il brano di chiusura è invece la più recente produzione turneriana, nonché un quotatissimo primo brano della scaletta: “The Sand in the Gears”, allusione piuttosto esplicita all’attuale presidente degli States: “Posso passare i prossimi quattro anni a un concerto punk? […] Siamo la sabbia negli ingranaggi, per i prossimi quattro anni“.

Comments

comments