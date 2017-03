Franz Ferdinand tour 2017, due concerti in Italia a settembre

A settembre 2017 i Franz Ferdinand torneranno in concerto in Italia: i concerti previsti saranno due, al Beat Festival di Empoli e a Lignano Sabbiadoro.

A ottobre la band ha pubblicato il brano “Demagogue”, non troppo velato riferimento all’allora non ancora eletto Presidente degli Stati Uniti; l’ultimo album è invece uscito nel 2013, “Right Thoughts, Right Words, Right Action”, al quale ha fatto seguito il progetto insieme agli Sparks.

Franz Ferdinand tour 2017

Venerdì 1 settembre 2017 – Empoli

Beat Festival, Parco di Serravalle

Prezzi biglietti:

Posto unico € 28 + ddp

Sabato 2 settembre 2017 – Lignano Sabbiodoro

Arena Alpe Adria

Prezzi biglietti:

Posto unico € 33 + ddp

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11 di giovedì 9 marzo su TicketOne. Su IoVadoClub e per gli iscritti a MyLiveNation sarà disponibile una presale esclusiva a partire dalle ore 11 di mercoledì 8 marzo.

