Franz Ferdinand tour 2018, un concerto in Italia a marzo

Dopo la pubblicazione del nuovo omonimo singolo estratto da “Always Ascending“, sesto album dei Franz Ferdinand (considerando anche “FFS”, il disco dato alle stampe nel 2015 con gli Sparks) in uscita il 9 febbraio 2018, e dopo i due live nel Bel Paese della scorsa estate, la band capitanata da Alex Kapranos ha annunciato un’unica data italiana per l’anno a venire, che si terrà il prossimo 15 marzo presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

In seguito all’abbandono del chitarrista Nick McCarthy nel 2016, l’attuale formazione dei Franz Ferdinand comprende Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Paul Thomson (batteria e cori). Il successore di “Right Thoughts, Right Words, Right Action” (2014) sarà quindi il primo disco dei Nostri realizzato dalla nuova formazione.

Franz Ferdinand tour 2018

Giovedì 15 marzo 2018 – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

Prezzo biglietti:

Parterre: 33,00 € + ddp

Tribuna A (non numerato): 33,00 € + ddp

Tribuna Ovest (numerato): 35,00 € + ddp

Tribuna Est (numerato): 35,00 € + ddp

Biglietti in vendita in esclusiva su Io Vado Club dalle ore 9 di giovedì 2 novembre.

Biglietti disponibili sul circuito TicketOne dalle ore 9 del 3 novembre.

