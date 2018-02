Franz Ferdinand tour 2018, aggiunte due date estive

Oltre alla data del prossimo 15 marzo presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), i Franz Ferdinand hanno annunciato oggi l’aggiunta di due nuove tappe estive.

La band di Alex Kapranos e soci si esibirà a Roma il 10 luglio presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica (insieme ai Mogwai) e l’11 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, nell’ambito del Festival Tener-A-Mente.

Franz Ferdinand tour 2018

10 luglio – Auditorium Parco della Musica, Roma

11 luglio – Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

I biglietti per il concerto di Roma saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 28 febbraio per gli iscritti a My Live Nation e dalle ore 11 di giovedì 1 marzo sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti per il concerto di Gardone Riviera saranno disponibili in esclusiva presale Vivo Club solo per 24 ore a partire dalle ore 10 di mercoledì 28 febbraio. Su Ticketone saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 1 marzo e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10 di lunedì 5 marzo.

