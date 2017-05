L’ultimo saluto a Chris Cornell, oggi la commemorazione pubblica

Si svolgerà all’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, alle tre del pomeriggio, la mezzanotte di oggi in Italia, la commemorazione pubblica dedicata a Chris Cornell.

Il funerale, aperto ai pochi congiunti e amici del cantante americano morto suicida giovedì 18 maggio 2017, si è invece svolto il 26 maggio quando in italia erano le venti.

La cerimonia, molto toccante come era logico attendersi, ha visto la partecipazione della moglie Vicky e dei figli della coppia oltre ad una platea sconfinata di colleghi legati più o meno in modo forte a Cornell: da Tom Morello e i compagni dell’avventura Audioslave, a Dave Grohl, Krist Novoselic e Jerry Cantrell che purtroppo hanno già avuto modo di provare la sensazione di salutare un amico precocemente scomparso, fino a Pharrell Williams, Perry Farrell e Dave Navarro dei Jane’s Addiction, Billy Idol e gli attori Brad Pitt e Christian Bale.

Dolorosa, ma ampiamente prevedibile, l’assenza di Eddie Vedder, della quale abbiamo già parlato qua.

Sono state tre le canzoni che hanno accompagnato il funerale: “The Promise”, uno degli ultimi brani scritti da Cornell, la toccante “Hallelujah” cantata da Chester Bennington dei Linkin Park e “All night thing” dei Temple of the Dogs, suonata in chiusura.

Christopher John Boyle riposerà a pochi metri di distanza da un altro mito della musica: la sua lapide si trova infatti a pochi passi di distanza da quella di Johnny Ramone.

Il video della cerimonia:

