Dal 1995 Joe Satriani riunisce i migliori chitarristi contemporanei in un progetto, G3, con cui a cadenza quasi annuale si imbarca in tournée mondiali. Il prossimo anno il trio delle meraviglie, che vede per questa edizione la partecipazione di John Petrucci (Dream Theater) e Uli J. Roth (ex Scorpions), oltre che dello stesso Satriani, toccherà l’Italia per tre date: il 2 aprile 2018 a Roma, il 3 aprile a Firenze, e il 4 aprile a Milano.

Lo show promette di essere un vero e proprio sogno che si avvera per i fan dei tre virtuosi della chitarra, in quanto ognuno dei musicisti si esibirà in un set “personale” per poi dare il via a una jam finale, per un totale di ben quattro ore di concerto.

G3 tour 2018, le date dei concerti

2 aprile 2018

Roma, Parco Auditorium della Musica

3 aprile 2018

Firenze, Teatro Verdi

4 aprile 2018

Milano, Teatro degli Arcimboldi

Apertura porte: ore 18.00

Inizio concerti: ore 19.30

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €45,00.

Biglietti in vendita su Ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 Ottobre.

