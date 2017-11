Galantis tour 2018, un concerto a Milano a febbraio

I Galantis, electro-duo svedese formato da Christian Karlsson (aka Bloodshy, un terzo della band dei Miike Snow) e Linus Eklöw (aka Style of Eye), arriveranno in Italia il 16 febbraio 2018 per un concerto al Fabrique di Milano. Il set verrà aperto da due ospiti: Cid e Pat Lok.

Nel nostro paese i Galantis hanno sbancato le classifiche nell’estate del 2016 con il brano “No Money” certificato doppio disco di platino e capace di superare 317 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 430 milioni di streaming.

L’inizio della storia del duo svedese risale al 2009, quando Karlsson ha lavorato come autore collaborando con artisti del calibro di Madonna, Kylie Minogue, Katy Perry e Britney Spears ( ha scritto “Toxic” vincendo un Grammy come Best Dance Recording), unendosi poi ad Eklöw (ha prodotto la hit delle Icona Pop’s “I Love It”) per remixare ‘Animal’ di Miike Snow. Da quel momento i due hanno continuato a collaborare fino a quando non è nato il progetto Galantis.

Galantis tour 2018

Venerdì 16 febbraio 2018 – Fabrique, Milano

Prezzo biglietti:

Posto Unico € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

