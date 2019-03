Garbage Tour 2019, le date dei concerti

I Garbage torneranno in Italia per due concerti la prossima estate. Il gruppo, che durante il 2018 ha celebrato il ventennale del loro iconico album “Version 2.0” (non passando per l’Italia, leggi il report della data di Londra), per il nuovo anno non ha piani di pubblicazione di nuovi lavori, ma solo concerti che li vedranno protagonisti principalmente in Europa, tra festival e date da headliner.

Ben due gli show in programma per l’Italia, l’8 luglio a Villa Ada a Roma e il 9 luglio a Gardone Riviera (BS) presso l’Anfiteatro Del Vittoriale.

Di seguito i dettagli del tour:

8 luglio – Roma, Villa Ada

9 luglio – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale

