Genesis, reunion nel 2017 per i 50 anni della band?

I fan ci sperano da almeno una decina d’anni, da quando per l’ultima volta hanno suonato insieme. La reunion dei Genesis nel 2017 sarà realtà? Sì, no, forse. Rumors ce ne sono quanti ne volete, conferme meno: ma in una recente intervista Mike Rutherford, chitarrista della band che contribuì a riformare il rock psichedelico inglese, ha applaudito il ritorno sulle scene dell’ex collega Phil Collins, lasciando intendere che in occasione dei 50 anni dei Genesis potrebbero pure venirsi a creare le condizioni per una piccola reunion celebrativa.

Stando a quanto riferito all’inglese Daily Mirror, Mike Rutherford è discretamente speranzoso per una reunion dei Genesis in occasione del cinquantennale della band. “Quando Phil si è ritirato dalle scene, non volevamo proseguire. Ora vedremo. Mi piace parecchio questa cosa che siamo molto amici, è bello, specialmente noi tre (Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks, ndr)” ha spiegato Rutherford. Il transfugo Peter Gabriel non è contemplato, naturalmente.

A detta di Mike Rutherford, la spinta per una reunion dei Genesis potrebbe venire direttamente proprio dalle recenti autobiografie pubblicate dalla band: quella di Phil Collins, poi, ha avuto anche un discreto successo di pubblico, quella di Mike Rutherford era maggiormente incentrata sul rapporto col padre. “Entrambi siamo passati attraverso questo periodo di rilettura della nostra vita attraverso la scrittura dei libri. Mi sono reso conto, come lui, del periodo incredibile che abbiamo passato insieme, e più di ogni altra cosa della nostra amicizia” ha dichiarato Rutherford.

Certo, da qui ad anticipare la reunion dei Genesis per i 50 anni della nascita della band (si formarono nel 1967 nella Charterhouse School), la strada è lunga. Ma anche da aprile a dicembre ci sono otto mesi a disposizione per tutte le trattative del caso.

