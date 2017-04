Genova X Voi, torna il talent per autori di canzoni

Genova X Voi, il talent dedicato agli autori di canzoni, torna quest’anno con la quinta edizione, ed è in buona compagnia: sarà accompagnato dalla prima edizione di Professione Autore, un concorso artistico dedicato agli autori televisivi.

A presentare i progetti sono ATID, con il sostegno di SIAE, e i comuni di Genova, Varazze e Ovada.

Cosa si vince? I premi in palio sono due: rispettivamente un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi, e uno stage formativo che avrà luogo in una delle trasmissioni Mediaset; due opportunità con altrettanti giganti nei rispettivi ambiti di competenza.

Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti, direttore artistico e direttore organizzativo, hanno sottolineato la solidità del progetto, ormai consolidato: dalle precedenti edizioni sono infatti emersi Federica Abbate, autrice di brani come “Roma-Bangkok” (Baby K feat Giusy Ferreri), “Nessun grado di separazione” (Francesca Michielin), “21 grammi” (Fedez), “Il diario degli errori” (Michele Bravi) e “Il cielo non mi basta” (Lodovica Comello), e Emanuele Dabbono, che ha lavorato a fianco di Tiziano Ferro a “Incanto” e al “Il conforto”.

Come partecipare? Entrambi i talent sono a iscrizione gratuita: i partecipanti avranno anche vitto e alloggio e partecipazione ai seminari di perfezionamento inclusi; l’iscrizione scade il 31 maggio.

A favore dei giovani talenti SIAE ha azzerato la quota associativa per gli under 31, e offrirà ai finalisti di ogni età un anno di iscrizione gratuita.

