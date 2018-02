Nuovo format per gRAPpa. Oltre alle consuete recensioni dei dischi rap più importanti del panorama italiano e internazionale, spazio ai singoli commentati senza peli sulla lingua in 140 caratteri per non asciugare troppo.

Achille Lauro – Thoiry Remix (feat. Gemitaiz, Quentin 40, Puritano)

La zarrata definitiva, difficile far meglio o peggio a seconda dei gusti. Non c’è altro da aggiungere, sparatevi il video.

Mecna – Pratica

La solita roba presa male di Mecna con una produzione di Yakamoto Kotzuga che spacca. Daje Corrado, sii positivo.

En?gma – Nuvole e cupole

Ehi, bentornati nel 2014. Ci sono ancora rapper che scrivono più di due parole. Bello il riferimento a James Harden.

Canesecco – Vasco Rossi

Canesecco si è accorto dell’esistenza del trap. Non avendo l’attitudine dei ragazzini pare un vecchio che usa Facebook. Buongiornissimo.

Highsnob – Wannabe

Bella bombetta di Highsnob che nell’ultimo periodo è davvero in forma smagliante.

Ghali – Cara Italia

Lo spot della Vodafone è diventato una canzone. Video più visto di sempre su YouTube Italia in un giorno. Fatelo sentire a Salvini.

Tedua – Burnout

L’hype attorno a marietto è un po’ scemato. Pezzo senza infamia e senza lode. Che peccato.

Comments

comments