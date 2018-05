Ghali tour 2018, le date dei concerti

20 ottobre – Pala Alpitour, Torino 25 ottobre – Mandela Forum, Firenze 26 ottobre – RDS Stadium, Genova 27 ottobre – Unipol Arena, Bologna 29 ottobre – Mediolanum Forum, Milano 02 novembre – Kioene Arena (ex Palafabris), Padova 03 novembre – Palaprometeo Estra, Ancona 04 novembre – Palaflorio, Bari 08 novembre – Palapartenope, Napoli 10 novembre – Pal’Art Hotel, Acireale 13 novembre – Palalottomatica, Roma

Quella di oggi è una giornata molto importante per Ghali . L’artista infatti, dopo aver pubblicato insieme a Sfera il singolo “ Peace & Love ” prodotto da Charlie Charles (leggi qui cosa ne pensiamo), ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti . I concerti di Ghali partiranno il 20 ottobre dal Pala Alpitour di Torino e si concluderanno il 13 novembre al Palalottomatica di Roma. L’ultimo disco di Ghali intitolato “Album” è risultato il quinto disco più venduto del 2017.

