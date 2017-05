Ghali, la copertina e la tracklist del nuovo disco in uscita il 26 maggio 2017

Il nuovo disco di Ghali intitolato “Album” uscirà il 26 maggio 2017. Il progetto del rapper di origini tunisine è molto atteso, e oggi sono state svelate la copertina e la tracklist. Dodici tracce, tra cui “Ninna nanna”, “Pizza Kebab” e il nuovo singolo “Happy Days” che in cinque giorni ha già fatto registrare ben 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. I brani sono tutti prodotti da Charlie Charles e non sarà presente nessun featuring. La copertina è abbastanza particolare e ricorda in parte quella dell’ultimo disco dei Migos. “Album” è già disponibile in pre-ordine su iTunes.

Ghali – Album – La copertina e la tracklist

1. Ninna nanna

2. Ricchi dentro

3. Habibi

4. Lacrime

5. Happy Days

6. Milano

7. Ora d’aria

8. Pizza Kebab

9. Liberté

10. Boulevard

11. Vida

12. Oggi no

Comments

comments